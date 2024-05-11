Bay Final Four!

Fenerbahçe Beko başantrenörü Jasikevicius, üst üste dördüncü defa Euroleague final four’da mücadele verecek. 5’inci kez dörtlü finalde yer alacak olan başarılı koç ilk şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

Spor Servisi

Euroleague'de play-off serisinde AS Monaco ekibini 3-2'lik skorla geçerek 5 yıl aradan sonra dörtlü finale yükselen Fenerbahçe'nin Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, üst üste dördüncü, toplamda beşinci kez bu heyecanı yaşayacak. Zalgiris Kaunas'ta forma giydiği 2013-2014 sezonunun ardından aynı takımda asistan koç olarak göreve başlayan Sarunas Jasikevicius, Gintaras Krapikas'ın ardından 13 Ocak 2016'da takımın başına geçerek ilk başantrenörlük deneyimini yaşadı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde Zalgiris Kaunas, Barcelona ve Fenerbahçe Beko'da başantrenörlük yaparken, bu ekiplerin tamamında oyuncu olarak da forma giydi.

FARK YARATTI

Asistan koç olarak çalıştığı dönemde Zalgiris Kaunas 2014-2015 sezonunda Euroleague'de bir üst tura yükselmeyi başarırken, Son 16 turunda ise 8 takımlı E Grubu'nu 6. sırada tamamladı. Zalgiris, bir sonraki sezon da ilk turu geçerken, Son 16 Turu'nda 8 takımın yer aldığı F Grubu'nu son sırada tamamladı. 2015-2016 sezonunun ortasında takımın başantrenörü olan Sarunas Jasikevicius, Euroleague'de bir sonraki sezon beklenen başarıyı yakalayamadı. Avrupa Ligi'nin bugünkü formatına döndüğü sezonda 30 maçta 14 galibiyet alan Zalgiris, ligi 10. sırada tamamlayarak play-off hakkı kazanamadı. Zalgiris Kaunas'ın başında ilk tam sezonunu 2016-2017'de geçiren Sarunas Jasikevicius, başantrenörlük deneyiminin ikinci sezonunda takımını dörtlü finale taşımayı başardı.

ZALGIRIS MACERASI

Euroleague'de normal sezonu 18 galibiyetle 6. sırada tamamlamayı başaran Zalgiris, play-off turunda Olimpiakos ekibini 3-1'lik seriyle geçerek final four hakkı kazandı. Yarı finalde Fenerbahçe Beko'ya 76-67'lik skorla mağlup olan Zalgiris Kaunas, üçüncülük maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 79-77 yenmeyi başardı. Bir önceki sezon elde edilen üçüncülüğün ardından Zalgiris Kaunas, Sarunas Jasikevicius yönetiminde final four hedefiyle sezona başladı. Euroleague'de normal sezonu 15 galibiyetle 8. sırada tamamlayan Litvanya ekibi, ligi lider tamamlayan Fenerbahçe Beko ile play-off etabında eşleşti. Zeljko Obradovic'in yönetimindeki Fenerbahçe, Jasikevicius'un ekibi Zalgiris Kaunas'ı play-off turunda 3-1 geçerek final foura yükselen taraf oldu.

Zalgiris Kaunas, Sarunas Jasikevicius'un takımdaki son sezonu olan 2019-2020 sezonunda Euroleague'de çıktığı 28 maçta 12 galibiyetle 9. sırada yer aldı. Sezonun kalanı ve dörtlü final pandemi sebebiyle iptal edildi. Barcelona'dan sezon başında ayrılan Sarunas Jasikevicius, aralık ayında Dimitris Itoudis'in yerine Fenerbahçe'nin başına geçti. Göreve geldiğinde Euroleague'de 13. sırada olan sarı-lacivertliler, Jasikevicius'un ardından elde ettiği sonuçlarla normal sezonu altıncı sırada tamamladı. AS Monaco'yu play-off serisinde 3-2'lik skorla geçen Fenerbahçe, son maçta deplasmanda aldığı galibiyetle de tarihe geçti. Euroleague'de ilk kez bir takım, play-off serisinin beşinci maçını deplasmanda kazanarak dörtlü finale yükselmeyi başardı.