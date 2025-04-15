Bayburt Belediye Başkanı kimdir ve Bayburt hangi partide? (2025 Güncel)

Oldukça çekişmeli geçen yerel seçimin ardından Bayburt Belediye Başkanı'nın kim olduğu konusu merak edilior. Bayburt Belediye Başkanı kim ve nereli? Bayburt Belediyesi hangi partide? 31 Mart 2024 Bayburt seçim sonucu nedir? Tüm detaylara bakalım:

BAYBURT BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'tir. 1964 yılında Bayburt'ta doğan Mete Memiş, 2014-2019 dönemlerinde de Bayburt'ta belediye başkanlığı yapmıştır.

31 MART 2024 BAYBURT YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçimlerinde Bayburt'ta yapılan seçim sonuçlarına göre, AKP'nin adayı Mehmet Memiş, oyların yüzde 39,08'ini alarak belediye başkanı seçildi. MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci yüzde 37,87 oyla ikinci, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mustafa Güncan yüzde 8 oyla üçüncü sırada kaldı. CHP'nin adayı Kubilay Erel ise yüzde 4,32 oyla dördüncü sırada yer aldı.