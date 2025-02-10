Bayburt buz tuttu

Bayburt’ta geceleri soğuk hava etkisini sürdürüyor. En düşük hava sıcaklığı Bayburt merkez ve Demirözü ilçesinde eksi 16 derece olarak kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı; Bayburt merkez ve Demirözü ilçesinde eksi 16, Aydıntepe ve Kop Kayak Merkezinde eksi 15 derece olarak ölçüldü.