Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Bayburt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergahtaki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağı Kop köyü mevkisinde araçların geçişine izin verilmediğini bildirdi.
Kaynak: AA
Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde akşam saatlerindeki yoğun kar yağışının ardından sabaha karşı çığ meydana geldi.
Çığ nedeniyle kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kara yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergahtaki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağı Kop köyü mevkisinde araçların geçişine izin vermiyor.