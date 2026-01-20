Giriş / Abone Ol
Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Bayburt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergahtaki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağı Kop köyü mevkisinde araçların geçişine izin verilmediğini bildirdi.

  • 20.01.2026 09:23
  • Giriş: 20.01.2026 09:23
  • Güncelleme: 20.01.2026 09:54
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde akşam saatlerindeki yoğun kar yağışının ardından sabaha karşı çığ meydana geldi.

Çığ nedeniyle kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kara yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergahtaki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağı Kop köyü mevkisinde araçların geçişine izin vermiyor.

