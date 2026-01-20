Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bayburt- Erzurum kara yoluna çığ düştü

Ajans Haberleri
  • 20.01.2026 12:44
  • Giriş: 20.01.2026 12:44
  • Güncelleme: 20.01.2026 12:44
Kaynak: DHA
Bayburt- Erzurum kara yoluna çığ düştü

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT-Erzurum kara yoluna çığ düştü. Ulaşıma kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'ne yoğun kar yağışının ardından çığ düştü. Kara yolu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolun açılması için çalışma başlattı. Bayburt Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ekiplerinin, güzergahtaki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağı Kop köyüne araçların geçişine izin verilmediği belirtildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol