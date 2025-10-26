Bayburt Grup’a milyarlık ihale

İktidara yakınlığıyla bilinen şirketlere verilen kamu ihalelerine bir yenisi daha eklendi. TCDD’nin 2 milyar TL’nin üzerinde yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı dev ihalenin, Bayburt Grup ve Bayburt Grup bünyesindeki Şenbay Madencilik ortaklığına verildiği öğrenildi.

TCDD Genel Müdürlüğü 26 Eylül’de, “Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi Tünel Güvenliği Altyapı İkmal İşi” ihalesi düzenledi. Müdürlük tarafından oluşturulan ihale komisyonu, pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye yedi şirketi davet etti.

MALİYET 2,2 MİLYAR TL

TCDD’nin dev ihalesine davet edilen şirketler İntekar Yapı, B.Ergünler Yol Yapı, Duygu Taahhüt, Çelikler Taahhüt, Fernas İnşaat ve Şenbay Madencilik-Bayburt Grup oldu. TCDD’nin 2 milyar 289 milyon 513 bin TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihaleye davet edilen yedi firmadan ikisi, yaklaşık maliyetin altında teklif sundu.

İhaleye davet edilen ve yaklaşık maliyetin altında teklif sunan şirketlerden İntekar Yapı’nın teklifinin 2 milyar 198 milyon 851 bin TL, Şenbay Madencilik-Bayburt Grup ortaklığının telifinin ise 2 milyar 58 milyon 247 bin TL olduğu bildirildi.

Teklifleri değerlendiren ihale komisyonu, ihaleyi Şenbay Madencilik-Bayburt Grup ortaklığına verdi. TCDD ile şirketler arasında 16 Ekim’de 2 milyar 58 milyon 247 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

***

ÖDÜL VE HAPİS CEZASI

Bayburt Grup, kamu ihalelerinin yanı sıra son dönemde patronu Abdurrahman Şentürk’ün aldığı hapis cezasıyla da gündeme geldi. Şentürk Şubat 2024’te, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 3, “resmi belgede sahtecilik” suçundan ise 2,5 yıl olmak üzere toplam 5,5 yıl hapis cezası aldı. Şentürk ile birlikte iştirak halinde suçu işlemekten yargılanan Bayburt Grup Yönetim Kurulu üyesi Güngör Şentürk ise “resmi belgede sahtecilik” suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. AKP döneminde büyüyen holding, “iktidara yakın şirketler” arasında sıralandı. Şirketin 2015, 2017 ve 2023 yıllarında 3 kez, “Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülü” alması dikkat çekti. Erdoğan, 2023’teki ödül töreninde, “Sizden artık daha büyük ve nitelikli projelere yönelmenizi, ülkemizi sektörün zirvesine çıkarmanızı bekliyorum” dedi.