Bayburt, Gümüşhane ve Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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Bayburt, Gümüşhane ve Ordu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına düştüğü Bayburt'ta etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Gümüşhane'de Torul ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Silve Yaylası'nda gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.
Ordu'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Kentte hava sıcaklığının düşmesi sonrası Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na kar yağdı.