Bayburt için kar, çığ, zirai don ve rüzgar uyarısı yapıldı

Bayburt ve çevrelerinde karla karışık yağmurun etkili olacağı, buzlanmayla beraber don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü vatandaşları uyararak, Bayburt için kar, çığ, rüzgar ve zirai don uyarısında bulundu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildiren Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları zirai don riskine karşı uyardı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgemizi etkileyecek soğuk ve yağışlı hava nedeniyle zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.