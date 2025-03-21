Bayburt'ta 37 köy yolu kardan kapandı

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)-BAYBURT'ta kar yağışı nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklarının düşmesi ile Bayburt'ta kar yağışı etkili oldu. Yağan karla kent merkezi beyaza büründü. Kar nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmaları sürdürürken; Demirözü ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Karın keyfini çocuklar, kar topu oynayarak çıkardı. (DHA)

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