Bayburt'ta düşen özel jet için arama çalışması sürüyor

Bayburt’ta özel bir jet henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bayburt ile sınırda olan Erzurum'un Pazaryolu ilçesi kırsalına, bir hava aracının düştüğü ihbarı geldi.

Ballıkaya mevkiinde dere yatağına düştüğü öne sürülen jet motorlu uçak için Bayburt ve Erzurum’dan AFAD başta olmak üzere çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi bölgeye yönlendirildi.

İçerisinde 3 kişi bulunduğu belirtilen uçağın düşüş nedenine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

"UÇAĞIMIZ DAĞA ÇARPTI"

Acil çağrıda bulunduktan sonra DHA muhabirinin telefonla ulaştığı yolcu Hicran Kaya, “Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin ölüyoruz” diyerek, hayati risklerinin bulunduğunu ifade etti.

Arama-kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.