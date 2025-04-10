Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bayburt'ta kar etkili oluyor

Ajans Haberleri
  • 10.04.2025 12:48
  • Giriş: 10.04.2025 12:48
  • Güncelleme: 10.04.2025 12:48
Kaynak: AA
Bayburt'ta kar etkili oluyor

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, öğle saatlerinde yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.

Kar yağışıyla cadde ve sokaklar ile araçlar beyaza büründü. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yürütürken, Valilik sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Vatandaşlardan İsa Hatipoğlu, bu yıl çetin bir kış geçirdiklerini, nisanda karla birlikte çevrenin beyaza büründüğünü dile getirdi.

BirGün'e Abone Ol