Bayburt'ta köyde çıkan yangında 600 balya ot yandı

Bayburt’un Masat köyünde çıkan yangında 600 balya ot yandı.

Bayburt’un Masat köyünde sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı, çıkan yangında samanlık, kışlık yakacaklar ve 600 balya ot küle döndü.

Dumanları gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin ve yurttaşların müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangında büyük çaplı maddi hasar oluştu.