Bayburt'ta 'muhtarlık seçimi' kavgası: Adayın oğlu yaralandı

Bayburt'ta muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada muhtar adaylarından birinin oğlu olduğu öğrenilen 1 kişi yaralandı. Yaralanan yurttaş, tedavi altına alındı.

Bayburt'ta muhtarlık seçimi sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişinin muhtar adaylarından birinin oğlu olduğu öğrenildi.

Bayburt merkeze bağlı Balca köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Talip Yıldırım, Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralanan Yıldırım'ın, muhtar adaylarından birinin oğlu olduğu öğrenildi.

Vali Mustafa Eldivan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Talha Övet, köye gelerek taraflarla görüştü.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı köyde, oy verme işlemi devam ediyor.