Bayburt'ta ormanlık alanlar sonbahar renklerine büründü
Kaynak: AA
BAYBURT (AA) - Doğu Karadeniz'in iç kesiminde, bakir doğası ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Bayburt'taki ormanlık alanlar hazan renklerine büründü.
Dağlık coğrafyası, fauna ve flora zenginliğiyle öne çıkan Bayburt'un yüksek kesimlerindeki köylerde yeşil, sarı ve kırmızı renkleriyle güz hüküm sürerken ağaçların renk geçişleri objektife yansıyor.
Bayburt-Çaykara kara yolunun bulunduğu güzergahtaki ağaçlar da güzel manzara eşliğinde sürücülere yolculuk imkanı sağlıyor.
Bölgede oluşan sonbahar renkleri dronla görüntülendi.