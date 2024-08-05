Bayburt'ta yaylada mantar yiyen 5 kişi zehirlendi
Trabzon'dan Bayburt'a inşaatta çalışmak üzere giden bir aileden 5 kişi, yaylada topladıktan sonra tükettikleri mantar nedeniyle zehirlendi. Bilinç kaybı, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetler nedeniyle hastaneye başvuran 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Bayburt'ta 5 kişi, yaylada topladıkları mantarı tükettikten sonra zehirlendi.
Trabzon’dan Limonsuyu Yaylası’na inşaatta çalışmak üzere gelen bir aileden 5 kişi, yedikleri mantardan nedeniyle zehirlendi.
İddiaya göre V.Ş, İ.Ş, N.Ş, C.Ş ve V.Ş isimli kişilerde bilinç kaybı, bulantı, baş dönmesi, halsizlik gibi şikayetler ortaya çıktı.
İnşaatta çalışan kepçe operatörünün durumdan şüphelenmesi üzerine, 112’ye haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde 5 kişinin mantardan zehirlendiği belirlendi.
Bayburt Devlet Hastanesi'ne getirilen 5 kişiden V.Ş isimli 55 yaşındaki vatandaş, 2 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer 4 kişinin tedavileri ayakta ilaçla yapıldı.