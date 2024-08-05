Bayburt'ta yaylada mantar yiyen 5 kişi zehirlendi

Trabzon'dan Bayburt'a inşaatta çalışmak üzere giden bir aileden 5 kişi, yaylada topladıktan sonra tükettikleri mantar nedeniyle zehirlendi. Bilinç kaybı, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetler nedeniyle hastaneye başvuran 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Güncel 05.08.2024 11:35 Giriş: 05.08.2024 11:35

Güncelleme: 05.08.2024 11:50 Kaynak: İHA

A- A A+

Fotoğraf: İHA