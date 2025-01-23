Bayburt ve Erzincan’da kar yağışı bekleniyor

Bayburt ve Erzincan’da kar yağışı bekleniyor. Meteorolojiden çığ tehlikesi ile buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde bugün hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde eksi 22,6 derece, Bayburt’un Ballıkaya köyünde ise eksi 19,4 derece olarak ölçüldü.