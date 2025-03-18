Bayburt’ta araç sayısı 19 bin 921 oldu

Bayburt’ta şubat ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 19 bin 921 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Şubat ayında Türkiye genelinde 136 bin 810 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2’sini otomobil, yüzde 32,7’sini motosiklet, yüzde 9,2’sini kamyonet, yüzde 3,3’ünü traktör, yüzde 2,2’sini kamyon, yüzde 1,5’ini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,5 azaldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, motosiklette yüzde 61,9, otobüste yüzde 52,6, traktörde yüzde 47,2, özel amaçlı taşıtta yüzde 41,2, minibüste yüzde 16,8 artarken kamyonette yüzde 48,3, otomobilde yüzde 34,1 ve kamyonda yüzde 21,4 azaldı.



