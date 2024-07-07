Bayburt’ta dolu ekili alanlara zarar verdi

Bayburt’ta dolu yağışı ve sağanak nedeniyle yaklaşık 4 bin dekar ekili tarım arazisi zarar gördü.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün etkili olan dolu ve sağanak sonrası Kırkpınar köyü ve çevresinde şeker pancarı, lahana, arpa, buğday gibi ürünlerin ekili olduğu tarım arazilerinin zarar gördüğü belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, bölgeye giderek incelemelerde bulunurken, ekiplerin yaklaşık 4 bin dekarlık ekili tarım arazisinde zarar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.