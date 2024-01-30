Bayburt’ta dondurucu soğuklar etkili oluyor

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Bayburt’ta dondurucu soğuklar etkili oluyor. Gece saatlerinde eksi 15 dereceye kadar düşen sıcaklık, gündüz saatlerinde etkisini sürdürerek, eksi 10 derece olarak ölçüldü.

Yoğun kar yağışının yaşanmasının ardından Bayburt dondurucu soğuklara teslim oldu. Hava sıcaklıkları gün içerisinde eksi 5 ile 10 derece arasında değişirken, gece hava sıcaklığı Bayburt’ta eksi 15 derece olarak ölçüldü.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Bayburt’ta araçların alt kısımlarında buzlanmalar oluştu.

Kar yağışının ardından kuru soğuğun yerine ılıman bir hava bekleyen Bayburtlular dondurucu soğukla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Vatandaşlar, “Bayburt’ta eskisi gibi kar yağışı çok fazla olmasa da soğuk hava etkili. Soğuklar adeta her şeyi dondurdu” ifadelerine yer verdi.