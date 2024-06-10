Bayburt’ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Kaynak: İHA
Bayburt şehir merkezinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu.
Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Bayburt’ta sağanakla birlikte cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Aniden bastıran yağış sonrası sokak aralarında su birikintileri oluştu. Sokak aralarındaki, kapı önlerindeki saksıların içleri suyla dolarken, doluyla birlikte yollarda beyaz örtünün oluştuğu görüldü.
Dolu yağışı ekili tarım arazilerinde, sebze ve meyve bahçelerinde zarara yol açtı.