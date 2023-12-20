Bayburt’ta geceleri soğuk hava etkili oluyor

Bayburt’ta soğuk hava etkisini artırdı. Gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığı Demirözü ilçesinde eksi 11 derece olarak kaydedildi.

Yüksek kesimlere yağan kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya başladı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bugün Bayburt’ta hava parçalı bulutlu geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Sabah araç camlarının buz tuttuğu kentte en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Bayburt merkezde 8, Aydıntepe’de 10, Demirözü’nde 11 derece olarak kaydedildi.