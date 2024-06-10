Bayburt’ta kamyonla minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Bayburt’ta trafik kazası meydana geldi, minibüsle kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada kamyonun şoförü ile yanında bulunan bir kişi yaralanırken, minibüsün şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ajans Haberleri 10.06.2024 10:59 Giriş: 10.06.2024 10:59

Güncelleme: 10.06.2024 10:59 Kaynak: İHA

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