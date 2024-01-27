Bayburt’ta kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu

Bayburt’ta akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla yağan kar gece saatlerinde etkisini artırarak, kenti beyaza bürüdü. Dondurucu soğukların yaşandığı Bayburt’ta beklenen kar sonunda geldi, kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreyi buldu.

Yer yer kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı yağışın ardından, sahada hazır bulunan Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri, kepçe ve kar küreme araçlarıyla sokak ve mahalle aralarında çalışma başlattı.

Vatandaşların ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerde çalışma yürüten ekipler, yollarda biriken karları temizlediler. Ekipler kaldırımlardaki karları kürek ve süpürgelerle süpürerek temizlik çalışmalarını sürdürüyorlar.