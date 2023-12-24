Bayburt’ta kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

Bayburt genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı dolasıyla meydana gelebilecek olumsuzlukları engellemek adına eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.



25.12.2023 Pazartesi günü Bayburt genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinin tatil edildiğini Bayburt Valisi Mustafa Eldivan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Eldivan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinde 25.12.2023 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."