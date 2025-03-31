Bayburt’ta kar sularının erimesiyle arazilerde su baskınları yaşandı

Bayburt’ta etkili olan sağanak nedeniyle kar sularının da erimesiyle birçok köyün tarım arazisinde su baskınları yaşandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yetersiz kaldığı noktalarda köylü sakinleri kendi imkânlarıyla su taşkınlarıyla mücadele ediyor.

Bayburt genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Oruçbeyli, Çatalçeşme, Manas, Sırakayalar, Rüştü, Kırkpınar ve Beşpınar köyleri başta olmak üzere birçok köyde su taşkınları oluştu. Taşkınlar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım aksarken, tarım arazileri de zarar gördü.

Bayburt’un Oruçbeyli köyünde, kar sularının hızlı erimesi sonucu tarla ve bahçeler su altında kaldı. Ani su yükselmesi nedeniyle zarar gören köylüler, kendi imkânlarıyla suyun yönünü değiştirerek tahliye etmeye çalışıyor. Köy sakinleri, su baskını yüzünden tarım arazilerinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek yetkililerden destek istedi. Köylülerin birlikte çalışarak suyu kontrol altına almaya çalıştığı görülürken, eriyen karların etkisiyle oluşan suyun daha fazla hasara yol açabileceği endişesi kaydedildi.

Yetkililer, bölgede inceleme yaparak gerekli müdahalenin yapılacağını açıkladı. Köylüler ise acilen makine ve ekipman desteği beklediklerini ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bayburt ve çevresinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kar erimelerinin devam edebileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşların su baskınına karşı tedbirli olması gerektiğini vurguladı.