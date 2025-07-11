Bayburt’ta kaza: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bayburt’ta meydana gelen kazada, 2 yaşındaki E.A.D, iddiaya göre babasının kullandığı minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Şingah Mahallesi, Sefa Sokak üzerinde bulunan evlerinin önünde yaşandı. İddiaya göre sürücü baba H.D, geri manevra yaptığı sırada kamyonetin arkasında bulunan 2 yaşındaki E.A.D isimli oğlunu fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın ardından çocuk, babası tarafından Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.