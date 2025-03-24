Bayburt’ta nesli tükenmekte olan su samurları görüldü

Bayburt’ta nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları Çoruh Nehri’nin karla kaplı kıyısında görüntülendi.

Soğuk kış günlerinde her sene Çoruh Nehri’ne misafir olan su samurları, bu sene de Arpalı Beldesinde fotokapanla görüntülendi.

Çoruh Nehri’nin buz tutan kesimlerinde eğlenceli vakit geçiren su samurlarını vatandaşlar kaydederek anı ölümsüzleştirdiler.

Gece avlandıkları ve ender görüldükleri bilinen su samurları geçtiğimiz yıllarda merkeze uzak noktalarda görülüyordu.