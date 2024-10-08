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Bayburt’ta okul servis araçları denetlendi

Bayburt’ta zabıta ekiplerince okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ajans Haberleri
  • 08.10.2024 23:55
  • Giriş: 08.10.2024 23:55
  • Güncelleme: 09.10.2024 00:30
Kaynak: İHA
Bayburt’ta okul servis araçları denetlendi


Denetimde, araçların okul servisi yönetmeliğine uygunluğu kontrol edildi. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte zabıta ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetimlerine devam ediyor. Öğrencilerin ulaşımda güvenli ve sağlıklı bir hizmet almaları amacıyla gerçekleştirilen denetimde birçok başlıkta inceleme yapıldı.
Zabıta ekipleri, araç sürücülerinin ruhsat ve ehliyet kontrolü, ruhsatta belirlenen yolcu sayısı, araçlarda emniyet kemeri, güzergâh izin belgesi, klima, yangın söndürme tüpü, araç içinin temizliği ve uyarıcı yazıların olup olmadığı ile okul servisi yönetmeliğine uyup uymadıklarını kontrol etti.

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