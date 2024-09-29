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Bayburt’ta patates hasadına başlandı

Ajans Haberleri
  • 29.09.2024 09:15
  • Giriş: 29.09.2024 09:15
  • Güncelleme: 29.09.2024 09:15
Kaynak: İHA
Bayburt’ta patates hasadına başlandı

Patates üretimi noktasında iklim şartları ve verimlilik açısından önemli bir merkez olan Bayburt’ta patates hasadı başlandı.

Bayburt merkeze bağlı Çayıryolu ve Kitre köyleri arasında bulunan 2 bin 500 dönümlük arazide çiftçiler ektikleri patateslerini hasat ettiler. Bu seneki mahsulün geçen yılki mahsulden daha fazla olduğunu söyleyen çiftçiler, aldıkları mahsulden memnun olduklarını belirttiler. Önümüzdeki günlerde de devam edecek olan patates hasadı sonunda çiftçiler ürettikleri patateslerini satabilecekler.

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