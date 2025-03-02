Bayburt’ta soğuk hava etkili oluyor

Soğuk havanın etkili olduğu Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 15 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün Bayburt’ta hava parçalı, zamanla çok bulutlu geçecek. Buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Rüzgâr batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Bayburt merkez ve Aydıntepe’de 15, Demirözü’nde 13, Kop Kayak Merkezinde 14 derece olarak kaydedildi.

Öte yandan Bayburt’ta pazartesi ve salı günü kar yağışının beklendiği belirtildi.