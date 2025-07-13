Bayburt’ta su kanalına düşen iki kardeşi yurttaşlar kurtardı

Bayburt’un Taht köyünde su kanalına düşen 5 ve 10 yaşındaki iki kardeş, çevredeki yurttaşlar tarafından kurtarıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 10 yaşındaki çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kardeşinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Taht köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 5 yaşındaki M.D. dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Kardeşinin suya düştüğünü gören 10 yaşındaki ağabeyi A.D. de suya atladı.

Olayı fark eden köy sakinlerinin yardımıyla iki kardeş de kanaldan çıkarıldı.

Hastanede tedavi altına alınan A.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durumu ağır olan 5 yaşındaki M.D. ise Erzurum’a sevk edildi.

Küçük çocuğun tedavisi Erzurum’da sürüyor.