Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 17 bin 422 oldu

Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 17 bin 422 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Türkiye’de Ocak ayında 213 bin 493 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 17 bin 422 oldu. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 53,1’ini otomobil, yüzde 28,2’sini motosiklet, yüzde 12,6’sını kamyonet, yüzde 2,4’ünü kamyon, yüzde 2,1’ini traktör, yüzde 1,0’ını minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,1 arttı Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 111,7, minibüste yüzde 109,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 70,8, otobüste yüzde 47,2, kamyonette yüzde 39,9, otomobilde yüzde 25,6 artarken traktörde yüzde 50,5 ve motosiklette yüzde 21,1 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,3 arttı

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 71,5, otobüste yüzde 62,1, motosiklette yüzde 48,4, özel amaçlı taşıtta yüzde 42,4, otomobilde yüzde 39,2, kamyonette yüzde 8,4 ve kamyonda yüzde 0,6 artarken traktörde yüzde 26,4 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 28 milyon 951 bin 792 oldu

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,0’ını otomobil, yüzde 17,8’ini motosiklet, yüzde 15,6’sını kamyonet, yüzde 7,6’sını traktör, yüzde 3,3’ünü kamyon, yüzde 1,7’sini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.