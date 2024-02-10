Bayburt’ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kış şartlarının ağır geçtiği Bayburt’ta, Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) İl Şube Müdürlüğü ekiplerince yaban hayatını desteklemek amacıyla yemleme faaliyeti gerçekleştirildi.

Bayburt’ta zorlu kış şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için karla kaplı doğaya DKMP ekiplerince mamalar, yemler serpiştirildi.

Özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının zorlu kış şartlarında aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine inmesinin önüne geçmek maksadıyla DKMP ekiplerince buğday, saman, ekmek, mama gibi gıdalar doğaya bırakıldı.