Bayburt’un yüksek kesimleri karla kaplandı

Hava sıcaklıklarının giderek düştüğü, kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiği Bayburt’ta, yüksek kesimler yağan karla beyaza büründü.

Çaykara yolu üzeri Soğanlı Geçidi mevkiinde yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı sonrası, ekipler bölgede karla mücadele çalışması başlattılar, böylece ekiplerin karla mücadele çalışmaları Kasım ayında başlamış oldu.

Çaykara yolu Soğanlı Dağı Geçidi mevkiinde çalışmalarını sürdüren Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri, karla kaplı yolları kar temizleme araçlarıyla titizlikle temizlediler.

Bayburt-Trabzon arasındaki yolu kullanan sürücülerin trafikte olası bir sorunla karşılaşmamaları için seferber olan Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri, sabahın erken saatlerinde çalışmaya koyuldular.

Öte yandan meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, Bayburt merkezde Cumartesi ve Pazar günleri kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.