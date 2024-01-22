Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.



Bayburt-Araklı yolunun karla kaplanmasıyla Karayolları 106. Şube Müdürlüğü bölgede çalışma başlattı. Sürücülerin trafikte sorun yaşamaması adına çalışma yürüten ekipler, karla kapanan yolları kar küreme araçlarıyla özenle açtılar.

Gizli buz tehlikesine karşı tuzlama çalışması yapan ekipler, sürücülere rahat bir nefes aldırdılar. Bununla birlikte Bayburt-Erzurum Karayolu üzeri Kop Dağı mevkiinde çalışma yürüten karayolları ekiplerince karla mücadele çalışmaları aralıksız sürerken, ekiplerin sabahın erken saatlerinde başlayan mesaisi gece geç saatlere kadar devam etti.



Sınır illeriyle bağlantıyı sağlayan köy yollarını açık tutan ekipler, merkez ile köyler arasındaki sorunsuz ulaşımın devamlılığını sağlıyor.



Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçek. Yağışların Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.



“Uyarılar”



Yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) kar yağışı, beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Çığ Uyarısı: Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.