Bayburt’un yüksek tepelerine kar yağdı

Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış, Bayburt’ta da aralıklı olarak devam ederken, yüksek rakımlı tepelerde kar yağışı görüldü. Yaz mevsimine sayılı günler kala hava sıcaklığının 5 ila 10 derece arasında değişkenlik gösterdiği Bayburt’ta, yüksek kesimlere kar yağdı.

Mayıs ayında yağan kar yüksek tepelerin, zirvelerin üzerini beyaza bürürken, Bayburt’a 55 kilometre uzaklıktaki Ağören köyü ise lapa lapa yağan kar sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Bununla birlikte Bayburt-Erzurum arasındaki Kop Dağı güzergahında da karla mücadelenin başladığı, ekiplerin söz konusu bölgede çalışma yürüttüğü öğrenildi.