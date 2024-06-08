Bayer Leverkusen, 19 yaşındaki Jeanuel Belocian’ı kadrosuna kattı
Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, Rennes’den 19 yaşındaki Fransız futbolcu Jeanuel Belocian’ı 5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Son Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen, transfer sezonuna da hızlı giriş yaptı.
Alman kulübü, Fransa’nın Rennes kulübünde forma giyen 19 yaşındaki Jeanuel Belocian’ı renklerine bağladı.
Genç futbolcu, kendisini 5 yıllığına Leverkusenli yapan sözleşmeye imza attı.
Fransa U21 Milli Takımı’nda da oynayan genç kanat oyuncusu, Leverkusen’in maçlarını televizyondan izlerken çok etkilendiğini ve stadyumda taraftarların karşısına çıkmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.