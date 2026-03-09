Bayer Leverkusen-Arsenal maçının hakemi Halil Umut Meler

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda önemli bir karşılaşmada görev yapacak.

UEFA’dan yapılan görevlendirmeye göre Meler, 11 Mart Çarşamba günü Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen ile İngiltere ekibi Arsenal FC arasında oynanacak son 16 turu ilk maçında düdük çalacak.

BAYARENA'DA OYNANACAK

Almanya’nın Leverkusen kentindeki BayArena’da oynanacak karşılaşma TSİ 20.45’te başlayacak.

Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Rob Dieperink görev alırken, AVAR olarak Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Tiago Martins yer alacak.