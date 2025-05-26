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Bayer Leverkusen'de teknik direktörlüğe Erik ten Hag getirildi

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen, Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile anlaştı.

Spor
  • 26.05.2025 12:50
  • Giriş: 26.05.2025 12:50
  • Güncelleme: 26.05.2025 12:53
Kaynak: AA
Bayer Leverkusen'de teknik direktörlüğe Erik ten Hag getirildi
Fotoğraf: AA

Bayer Leverkusen'de teknik direktörlüğe Hollandalı Erik ten Hag getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Son olarak Premier Lig'de Manchester United'ı çalıştıran Erik ten Hag, Bayer Leverkusen'de 1 Temmuz'da göreve başlayacak. Ten Hag daha önce ülkesi Hollanda'da Utrecht ve Ajax'ı da çalıştırdı.

Bayer Leverkusen'den ayrılan İspanyol teknik adam Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaşmıştı.

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