Bayer Leverkusen’de Erik ten Hag dönemi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, Xabi Alonso’nun yerine teknik direktörlük görevine Erik ten Hag’ın getirdiğini duyurdu.

Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag ile anlaştığını açıkladı. 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşme imzalanan 55 yaşındaki teknik adam, 1 Temmuz’da göreve başlayacak. Son olarak Manchester United’ı çalıştıran Ten Hag, daha önce ülkesi Hollanda’da Utrecht ve Ajax’ta da görev yapmıştı.

55 yaşındaki teknik direktör, United’ın başında çıktığı toplam 128 müsabakada 72 galibiyet, 20 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı. Erik ten Hag, Manchester ekibiyle İngiltere Kupası (FA) ile İngiltere Lig Kupası (EFL) kazanma başarısı da gösterdi.