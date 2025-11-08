Bayern'e Union Berlin dur dedi!

Bundesliga'da yoluna şu ana kadar kayıpsız devam eden Bayern Münih, Union Berlin engeline takıldı. Rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Bavyera temsilcisi bu sezonki ilk puan kaybını bu maçta yaşadı.

Union Berlin, güçlü rakibi karşısında bir puanı getiren golleri transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan stoper Danilho Doekhi kaydetti. Bayern'in sayıları ise Luis Diaz ve Harry Kane'den geldi. Bu sonuçla Bayern 28, Union Berlin ise 12 puana yükseldi.