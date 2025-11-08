Bayern'e Union Berlin dur dedi!
Bu sezon oynadığı 16 maçı da kazanan Bayern Münih'e dur diyen Union Berlin oldu. Rakibiyle 2-2 berabere kalan başkent ekibi, Bavyera ekibine ilk puan kaybını tattırdı.
Kaynak: Spor Servisi
Bundesliga'da yoluna şu ana kadar kayıpsız devam eden Bayern Münih, Union Berlin engeline takıldı. Rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Bavyera temsilcisi bu sezonki ilk puan kaybını bu maçta yaşadı.
Union Berlin, güçlü rakibi karşısında bir puanı getiren golleri transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan stoper Danilho Doekhi kaydetti. Bayern'in sayıları ise Luis Diaz ve Harry Kane'den geldi. Bu sonuçla Bayern 28, Union Berlin ise 12 puana yükseldi.