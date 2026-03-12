Bayern Münih - Anadolu Efes Basketbol Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Anadolu Efes Galibiyet Arıyor!
Bayern Münih - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu EuroLeague takipçileri tarafından merak ediliyor. Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler ise Bayern Münih Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgisi, maç saati ve karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. İşte EuroLeague Bayern Münih - Anadolu Efes maçına dair tüm bilgiler.
Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri daha sahne alıyor. Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan EuroLeague’de temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde basketbol tutkunları “Bayern Münih - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Bayern Münih - Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgisi, maç saati ve karşılaşma öncesi öne çıkan detaylar.
BAYERN MÜNİH - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
EuroLeague 31. hafta mücadelesinde Bayern Münih - Anadolu Efes basketbol maçı 12 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. Kritik karşılaşma basketbolseverlerin yakından takip edeceği maçlardan biri olacak.
|Karşılaşma
|Tarih
|Saat
|Salon
|Bayern Münih - Anadolu Efes
|12 Mart 2026
|22.30
|SAP Garden
Mücadele Almanya’da bulunan SAP Garden salonunda oynanacak.
BAYERN MÜNİH - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise karşılaşmanın yayın bilgisi oldu. Bayern Münih - Anadolu Efes basketbol maçı şu platformlardan canlı yayınlanacak:
- S Sport
- S Sport Plus
Karşılaşma bu kanallar üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
ANADOLU EFES EUROLEAGUE’DE GALİBİYET ARIYOR
Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, EuroLeague’de bu sezon istediği sonuçları almakta zorlandı. Anadolu Efes, geride kalan haftalarda 9 galibiyet ve 21 yenilgi alarak ligde 19. sırada bulunuyor.
Temsilcimiz deplasmanda oynayacağı Bayern Münih karşısında galip gelerek moral kazanmak ve sezonun kalan bölümüne daha güçlü girmek istiyor.
ANADOLU EFES AVRUPA KUPALARINDA 906. MAÇINA ÇIKACAK
Bayern Münih karşılaşması, Anadolu Efes için Avrupa kupalarında önemli bir kilometre taşı olacak. Lacivert-beyazlı ekip bu mücadeleyle birlikte Avrupa kupalarında 906. maçına çıkacak.
|Organizasyon
|Maç Sayısı
|Galibiyet
|Mağlubiyet
|Avrupa Kupaları
|905
|503
|402
Bu istatistikler Anadolu Efes’in Avrupa basketbolundaki köklü geçmişini ortaya koyuyor.
EUROLEAGUE’DE 658. MAÇ
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği EuroLeague’de ise önemli bir tecrübeye sahip. Bayern Münih karşılaşmasıyla birlikte lacivert-beyazlı ekip EuroLeague’de 658. maçına çıkacak.
|EuroLeague İstatistiği
|Maç
|Galibiyet
|Mağlubiyet
|Anadolu Efes
|657
|346
|311
Bu mücadele Anadolu Efes’in Avrupa basketbolundaki deneyimini bir kez daha sahaya yansıtma fırsatı olacak.
MAÇ ÖNCESİ BEKLENTİLER
Bayern Münih deplasmanında oynanacak mücadele, Anadolu Efes için oldukça kritik bir sınav niteliği taşıyor. Lacivert-beyazlı ekip zorlu deplasmanda galibiyet elde ederek moral kazanmayı hedefliyor.
Basketbolseverler ise yüksek tempolu ve çekişmeli bir karşılaşma izlemeyi bekliyor.
