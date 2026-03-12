Bayern Münih - Anadolu Efes Basketbol Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Anadolu Efes Galibiyet Arıyor!

Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri daha sahne alıyor. Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan EuroLeague’de temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde basketbol tutkunları “Bayern Münih - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Bayern Münih - Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgisi, maç saati ve karşılaşma öncesi öne çıkan detaylar.

BAYERN MÜNİH - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague 31. hafta mücadelesinde Bayern Münih - Anadolu Efes basketbol maçı 12 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. Kritik karşılaşma basketbolseverlerin yakından takip edeceği maçlardan biri olacak.

Karşılaşma Tarih Saat Salon Bayern Münih - Anadolu Efes 12 Mart 2026 22.30 SAP Garden

Mücadele Almanya’da bulunan SAP Garden salonunda oynanacak.

BAYERN MÜNİH - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise karşılaşmanın yayın bilgisi oldu. Bayern Münih - Anadolu Efes basketbol maçı şu platformlardan canlı yayınlanacak:

S Sport

S Sport Plus

Karşılaşma bu kanallar üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

ANADOLU EFES EUROLEAGUE’DE GALİBİYET ARIYOR

Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, EuroLeague’de bu sezon istediği sonuçları almakta zorlandı. Anadolu Efes, geride kalan haftalarda 9 galibiyet ve 21 yenilgi alarak ligde 19. sırada bulunuyor.

Temsilcimiz deplasmanda oynayacağı Bayern Münih karşısında galip gelerek moral kazanmak ve sezonun kalan bölümüne daha güçlü girmek istiyor.

ANADOLU EFES AVRUPA KUPALARINDA 906. MAÇINA ÇIKACAK

Bayern Münih karşılaşması, Anadolu Efes için Avrupa kupalarında önemli bir kilometre taşı olacak. Lacivert-beyazlı ekip bu mücadeleyle birlikte Avrupa kupalarında 906. maçına çıkacak.

Organizasyon Maç Sayısı Galibiyet Mağlubiyet Avrupa Kupaları 905 503 402

Bu istatistikler Anadolu Efes’in Avrupa basketbolundaki köklü geçmişini ortaya koyuyor.

EUROLEAGUE’DE 658. MAÇ

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği EuroLeague’de ise önemli bir tecrübeye sahip. Bayern Münih karşılaşmasıyla birlikte lacivert-beyazlı ekip EuroLeague’de 658. maçına çıkacak.

EuroLeague İstatistiği Maç Galibiyet Mağlubiyet Anadolu Efes 657 346 311

Bu mücadele Anadolu Efes’in Avrupa basketbolundaki deneyimini bir kez daha sahaya yansıtma fırsatı olacak.

MAÇ ÖNCESİ BEKLENTİLER

Bayern Münih deplasmanında oynanacak mücadele, Anadolu Efes için oldukça kritik bir sınav niteliği taşıyor. Lacivert-beyazlı ekip zorlu deplasmanda galibiyet elde ederek moral kazanmayı hedefliyor.

Basketbolseverler ise yüksek tempolu ve çekişmeli bir karşılaşma izlemeyi bekliyor.

