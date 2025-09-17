Bayern Münih-Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025-2026 Şampiyonlar Ligi Bayern Münih-Chelsea maçı bilgileri

Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu lig aşaması dev bir mücadeleyle başlıyor. Allianz Arena’da Bayern Münih, Konferans Ligi şampiyonu Chelsea’yi ağırlayacak. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini ve muhtemel 11’lerini merak ediyor.

BAYERN MÜNİH-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında oynanacak Bayern Münih-Chelsea maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Allianz Arena’daki kritik mücadeleyi İspanyol hakem Jose Sanchez yönetecek. Karşılaşma tabii Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH-CHELSEA MUHTEMEL 11’LER

Bayern Münih: Neuer, Upamecano, Tah, Stasinic, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Diaz, Gnabry, Kane

Chelsea: Sanchez, Adarabioyo, Chalobah, Hato, Fofana, Fernandez, Caicedo, Bynoe-Gittens, Buonanotte, Neto, Pedro

Bayern Münih geçen sezon çeyrek finalde elendi

2024-2025 sezonunda lig aşamasını 12. sırada tamamlayan Bayern, play-off turunda Celtic’i geçerek son 16’ya kaldı. Bu turda Leverkusen’i saf dışı bırakan Alman temsilcisi, çeyrek finalde Inter’e elenerek turnuvaya veda etti.

Chelsea Konferans Ligi şampiyonu oldu

Geçtiğimiz sezon Konferans Ligi’nde mücadele eden Chelsea ise finalde Real Betis’i 4-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Bu sonuçla İngiliz ekibi Avrupa arenasına moralli bir şekilde geri döndü.