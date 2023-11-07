Bayern Münih ile Galatasaray 4. randevuda

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında yarın deplasmanda Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. İki takım resmi müsabakalarda 4. kez rakip olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, yarın TSİ 23.00’te Allianz Arena’da Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, grupta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 berberlikle aldığı 4 puanla ikinci sırada bulunuyor. Münih ise 3 galibiyet sonucunda 9 puanla grupta ilk sırada yer alıyor.





4. randevu

Bayern Münih ile Galatasaray bugüne kadar resmi maçlarda 3 kez rakip oldu. Bu mücadelelerde Alman ekibi 2 kez galip ayrılırken, 1 müsabaka da berabere sona erdi. Cimbom, 2 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 10 gol gördü.

İstanbul’da oynanan grubun 3. maçını Bayern Münih 3-1’lik skorla kazandı.



Avrupa kupalarında 312. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 311 kez oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 112 defa sahadan galip ayrılırken, 116 kez de rakiplerine mağlup oldu. 83 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 419 kez havalandırırken, kalesinde 460 gol gördü.



UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 120. müsabaka

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında bugüne kadar 119 defa sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 29’undan galibiyetle ayrılırken, 60 kez de kaybetti. 30 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 118 gole karşın, kalesini 204 gole kapatamadı.



Alman takımlarıyla 31 maça çıktı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Alman temsilcileri ile 31 resmi maça çıktı. Aslan; Magdeburg, Bayern Münih, Uerdingen, Stahl, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Hertha Berlin, Bayer Leverkusen, Hamburg ve Schalke 04 ile oynadığı 31 müsabakada 9 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı.



Muslera oynamayacak, kalede Günay olacak

Galatasaray’da Bayern Münih maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Kasımpaşa maçında sol dirseğinden sakatlık geçirmiş, oyuna devam edememişti. Yapılan değerlendirmede, eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilen Muslera’nın tedavisi devam ediyor. Fernando Muslera’nın yerine kalede Günay Güvenç forma giyecek. Günay, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11’de görev alacak.



Mauro Icardi 15 gol attı

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, bu sezon toplam 18 resmi karşılaşmada forma giydi ve fileleri toplam 15 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 10’unu Süper Lig’de, 3’ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 2’sini de gruplarda attı.



Bayern Münih, Bundesliga’da 2. sırada yer alıyor

Bayern Münih, bu sezon Bundesliga’da 10 karşılaşmaya çıktı ve 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Alman ekibi, topladığı 26 puanla lider Bayer Leverkusen’in ardından ikinci sırada yer alıyor. Münih ligde son olarak Der Klassiker’de deplasmanda Borussia Dortmund’u 4-0’lık skorla yendi.