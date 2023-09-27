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Bayern Münih'in kanat oyuncusu Gnabry sakatlandı

Bayern Münih'te forma giyen Serge Gnabry'nin sol kolunda kırık tespit edildi.

Ajans Haberleri
  • 27.09.2023 14:44
  • Giriş: 27.09.2023 14:44
  • Güncelleme: 27.09.2023 14:45
Kaynak: AA
Bayern Münih'in kanat oyuncusu Gnabry sakatlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Bayern Münih'in 28 yaşındaki yıldız futbolcusu, takımının Almanya Kupası'nda Preussen Munster ile oynadığı maçta sakatlandı.

Teknik direktör Thomas Tuchel, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Serge ameliyat edilecek ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Bu hem onun hem bizim için acı bir durum" ifadelerini kullandı. 

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