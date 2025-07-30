Bayern Münih, Liverpool'un yıldızını 75 milyon euro'ya transfer etti

Alman devi Bayern Münih, Liverpool'da forma giyen Kolombiyalı kanat oyuncusu Luis Diaz'ı 75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Münih ekibi, 28 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu ise 4 yıllık sözleşme imzaladı.

14 numaralı forma ile poz veren Diaz, ilk açıklamasında "Bayern'in bir parçası olmak benim için çok şey ifade ediyor. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Yeni takımıma futbol tarzım ve kişiliğimle yardımcı olmak istiyorum. Amacım mümkün olan her şampiyonluğu kazanmak. Takım olarak her gün bunun için çalışacağız" dedi.

Porto'da gösterdiği performans ile adından söz ettiren Diaz, Ocak 2022'de Liverpool'a 40 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

Liverpool'da 3.5 sezon forma giyen Diaz, Premier Lig'de çıktığı 103 maçta 29 gol 18 asist kaydetti.