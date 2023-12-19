Bayern Münih, Müller'in kontratını uzattı
Kaynak: AA
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, tecrübeli forvet oyuncusu Thomas Müller'in sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Müller'in sezon sonunda dolacak kontrat süresinin, 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.
2008'de başladığı profesyonel futbol kariyeri boyunca altyapısından yetiştiği Bayern Münih'in formasını giyen Müller, 684 karşılaşmada 237 gol ve 261 asiste imza attı.
Müller, Almanya Milli Takımı'nda ise 126 maçta 45 kez rakip ağları sarstı.
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