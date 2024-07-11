Bayern Münih, Portekizli futbolcu Palhinha'yı transfer etti

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, İngiliz ekibi Fulham'dan 29 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Joao Palhinha'yı kadrosuna kattı.

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Fulham'dan 29 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Joao Palhinha'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "29 yaşındaki Portekizli oyuncu, 30 Haziran 2028'e kadar geçerli 4 yıllık bir sözleşmeyle takıma katılıyor" denildi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'da (EURO 2024) çeyrek finalde elenen Portekiz Milli Takımı'nda da oynayan Palhinha, geçen sezon Fulham'da 39 maçta 4 gol atıp, 1 asist yaptı.