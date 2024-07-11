Bayern Münih, Portekizli futbolcu Palhinha'yı transfer etti
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, İngiliz ekibi Fulham'dan 29 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Joao Palhinha'yı kadrosuna kattı.
Kaynak: Spor Servisi
Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Fulham'dan 29 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Joao Palhinha'yı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "29 yaşındaki Portekizli oyuncu, 30 Haziran 2028'e kadar geçerli 4 yıllık bir sözleşmeyle takıma katılıyor" denildi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'da (EURO 2024) çeyrek finalde elenen Portekiz Milli Takımı'nda da oynayan Palhinha, geçen sezon Fulham'da 39 maçta 4 gol atıp, 1 asist yaptı.
Die Tinte ist trocken. ✍️✔️#ServusJoão #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/NQGgj8pE6M— FC Bayern München (@FCBayern) July 11, 2024