Bayern Münih'te bir sakatlık daha: En az bir ay sahalardan uzak kalacak

Bayern Münih'in Almanya Kupası'ndaki Saarbrücken maçında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Matthijs de Ligt'in 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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Bayern Münih'in Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt sakatlandı. Bild'de yer alan haberde Matthijs de Ligt'in en az 1 ay forma giyemeyeceği kaydedildi. Matthijs de Ligt, dün akşam (1 Kasım Çarşamba) oynanan Saarbrücken maçının 25. dakikasında sakatlanmış ve yerini Laimer'e bırakmıştı. Bayern Münih savunmasında Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro'nun da sakatlıkları sürüyor. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım'da Galatasaray'ı konuk edecek. Müsabaka TSİ 23:00'de başlayacak.