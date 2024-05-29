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Bayern Münih'te Vincent Kompany dönemi

Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih, teknik direktörlüğe Belçikalı Vincent Kompany'yi getirdi.

Ajans Haberleri
  • 29.05.2024 23:36
  • Giriş: 29.05.2024 23:36
  • Güncelleme: 29.05.2024 23:36
Kaynak: AA
Bayern Münih'te Vincent Kompany dönemi

Alman ekibinden yapılan açıklamada, İngiliz temsilcisi Burnley'yi çalıştıran 38 yaşındaki Kompany ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Burnley'yi 2022-23 sezonunda Premier Lig'e çıkaran Belçikalı teknik adam, geçen sezon ise takımının küme düşmesine engel olamadı.

Bayern Münih'in Burnley'ye 10 milyon sterlin tazminat ödediği basına yansıdı.

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