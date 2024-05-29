Bayern Münih'te Vincent Kompany dönemi
Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih, teknik direktörlüğe Belçikalı Vincent Kompany'yi getirdi.
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Alman ekibinden yapılan açıklamada, İngiliz temsilcisi Burnley'yi çalıştıran 38 yaşındaki Kompany ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Burnley'yi 2022-23 sezonunda Premier Lig'e çıkaran Belçikalı teknik adam, geçen sezon ise takımının küme düşmesine engel olamadı.
Bayern Münih'in Burnley'ye 10 milyon sterlin tazminat ödediği basına yansıdı.